إرهابي مسجد أوسلو.. "صامت" حُكم بالسجن

قضت محكمة نرويجية، الاثنين، بالسجن لمدة 4 أسابيع بحق المسلح المتهم بمحاولة شن هجوم إرهابي على مسجد في أوسلو وقتل أخته غير الشقيقة المراهقة في واقعة منفصلة.

ومثل فيليب مانشاوس أمام محكمة، وبدا مصاباً بكدمات وخدوش لكنه كان مبتسماً.

ولم يتحدث المتهم، وقالت محاميته إنه "سوف يستخدم حقه في عدم الحديث في الوقت الراهن".

قبل صلاة العيد

واعتقل مانشاوس (21 عاماً)، يوم السبت بعد دخوله مركز النور الإسلامي في حي بايروم بأوسلو، حيث كان رجال يستعدون لأداء صلاة العيد.

موضوع يهمك ظهرت في الإعلام النرويجي الاثنين، أول صور مرفقة بمعلومات جديدة عمن حاول ارتكاب مقتلة جماعية بمسجد هاجمه وباغت من فيه بعد... صور للمليونير الذي قتل أخته بالتبني وهاجم مسجد النرويج الأخيرة

وقالت الشرطة إن المشتبه به كان يلوح بالسلاح لكنها لم تحدد نوعه.

وأصيب شخص بجروح طفيفة قبل أن يحتجز الأشخاص داخل المسجد المشتبه به حتى وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

جثة أخته المراهقة

وعثرت الشرطة التي داهمت منزل المشتبه به على جثة أخته البالغة من العمر 17 عاماً. ووجهت له الشرطة اتهامات بقتلها، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وبعد جلسة الاثنين، التي عقدت خلف أبواب مغلقة، قالت محاميته يوني فرايز إن موكلها "لا يعترف بذنب جنائي".

وأمرت محكمة أوسلو المحلية باحتجازه لمدة أربعة أسابيع، بما في ذلك أسبوعان في الحبس الانفرادي، بينما يتواصل تحقيق الشرطة.

معلومات "مبهمة"

وقال رئيس وكالة الأمن الداخلي النرويجية إن المسؤولين تلقوا معلومات "مبهمة" قبل عام عن المشتبه به، لكنها لم تكن كافية لاتخاذ إجراءات بحقه، لأن المسؤولين لا يملكون عن أي "خطط ملموسة" للهجوم.

ورفضت محاميته التعليق على تقارير وسائل الإعلام النرويجية التي تفيد بأن مانشاوس حاول تقليد منفذ الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، حيث قتل مسلح 51 شخصاً في مارس وهجوم إل باسو، بولاية تكساس الذي خلف 22 قتيلاً في الأقل في 3 أغسطس.

وكانت الشرطة قالت إنه كان استعد لإيقاع قتلى ومزيد من الجرحى، ولكنه لم ينجح لأن شخصاً داخل المسجد ساعد في تحييده.

ووصفت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ محاولة الهجوم بأنها "هجوم مباشر على المسلمين النرويجيين".