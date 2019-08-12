قيادي في فتح يدعو حماس للتخلي عن "اتفاقيات العار"

دعا حازم أبوشنب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمس الأحد، حركة "حماس" للتخلي عن ما أسماها "اتفاقيات العار" مع إسرائيل.

موضوع يهمك ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المصلين أصيبوا، الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك بالأعيرة المطاطية وقنابل... 100 ألف مصلٍّ بالأقصى.. وفيديو لاقتحام إسرائيل المسجد العرب و العالم

وأصدر أبوشنب بياناً، جاء فيه: "على حركة حماس الانضمام إلى روح الوحدة الوطنية والنضال ضد المحتل، وأن تترك اتفاقات العار مع الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، وأن تعود إلى الحضن الفلسطيني الوطني".

في سياق آخر، دان أبوشنب الانتهاكات الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في محيط المسجد الأقصى وداخله.

وطالب أبوشنب "الدول العربية والإسلامية والعالم الحر بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والقانون الدولي ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية".