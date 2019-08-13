الحريري في واشنطن.. وملف "حزب الله" على رأس المباحثات

وصل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الاثنين، إلى واشنطن، حيث يلتقي الخميس وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وعدداً من المسؤولين الأميركيين.

وكان في استقبال الحريري في المطار سفير لبنان في الولايات المتحدة، غابي عيسى، ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة، أمل مدللي.

وقال مستشار الحريري، نديم الملا، لصحيفة "الشرق الأوسط" إن زيارة رئيس الحكومة لواشنطن "هي في الأساس خاصة، ولا جدول أعمال لها، لكنه سيعقد على هامشها لقاءات مع المسؤولين الأميركيين لوضعهم في أجواء الأوضاع اللبنانية، وليسمع منهم وجهة نظرهم".

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وبحسب أوساط أميركية، يتوقع أن يكون ملف ميليشيات "حزب الله" على رأس جدول مباحثات الحريري مع المسؤولين الأميركيين، في ظل الضغوط المتصاعدة والمتواصلة التي تفرضها واشنطن على قيادات الحزب وعلى شبكاته وأنشطته المالية، سواء في الولايات المتحدة أو في أميركا اللاتينية، وفي لبنان أيضاً.

وكانت أوساط إعلامية أميركية قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترغب في فرض مزيد من الضغوط على المؤسسات المالية اللبنانية للتأكد من تطبيقها الشروط والعقوبات المفروضة على "حزب الله"، إلى جانب التشديد أيضاً على ضرورة التزام لبنان بالعقوبات المفروضة على إيران.