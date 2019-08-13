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حادثة طعن وسط سيدني.. والشرطة تعتقل المنفذ

المصدر: سيدني - فرانس برس
من موقع الحادثة
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اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلاً طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص وسط سيدني، الثلاثاء، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، وفق ما ذكر شهود عيان.

وقالت ميغن هايلي إن رجلاً كان يحمل سكين مطبخ كبيراً طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه. قبضوا عليه وسيطروا عليه"، مستخدمين الكراسي وصندوقاً بلاستيكياً.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملاً سكيناً وهو يهتف "اقتلوني".

وقالت الشرطة إنها قامت بتوقيف الرجل وإن الجريحة في حالة "مستقرة".

كذلك أعلنت أنها عثرت على جثة قرب موقع الاعتداء، لكنها لم تؤكد وجود رابط بين الواقعتين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الجثة قد عُثر عليها في حي الأعمال وسط سيدني، حيث وقعت حادثة الطعن، لكن الشرطة لا تزال "تجري تحقيقاتها" لكشف ملابسات ما حصل.

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