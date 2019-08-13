مقاتلة للناتو تتحرش بطائرة وزير دفاع روسيا فوق البلطيق

قالت وكالة تاس للأنباء، إن طائرات مقاتلة روسية أبعدت طائرة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر البلطيق.

وذكر التقرير أن الطائرة كانت في طريقها من كاليننغراد إلى موسكو، وكان على متنها مراسل لوكالة الأنباء.

وأورد مراسل لوكالة "تاس" الروسية كان على متن طائرة الوزير، أن الطائرة كانت تنفذ رحلة من كاليننغراد إلى موسكو، بمرافقة مقاتلتي "سو-27" من تشكيل الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق.

وأضاف أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة شويغو أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك، عبر إرغامها على الابتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.