خان يتعهد بمواجهة أي عدوان هندي على كشمير

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بالرد على أي عدوان هندي على القسم الباكستاني من كشمير.

وقال خان إن الهند تهدف من مثل هذا الهجوم المتوقع إلى تحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من منطقة الهيمالايا.

وأكد أن بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند قد تشن هجوما، وأن باكستان "مستعدة تماما للرد"، نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

وتوجه خان إلى كشمير، الأربعاء، في تحد للهند، وسط توتر بين البلدين بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة.

وتأتي زيارة خان في مناسبة عيد الاستقلال وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مرسوماً تنفيذياً مفاجئاً يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا.

ورداً على تلك الخطوة، أطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى وقف هذا القرار وطلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الثلاثاء عقد جلسة طارئة لبحث "الأعمال غير المشروعة" التي تقوم بها الهند.

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كذلك طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي، وفق ما يرى محللون.

ويخضع القسم الهندي من كشمير لإغلاق منذ أكثر من أسبوع مع إرسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى سريناغار، المدينة الرئيسية فيها، وبلدات أخرى وقرى مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.

وفي آب/أغسطس 1947، قسمت المستعمرة البريطانية السابقة إلى دولتين مستقلتين، باكستان ذات الغالبية المسلمة والهند ذات الغالبية الهندوسية.