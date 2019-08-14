ميركل ترجح بحث دور أوروبي في هرمز خلال اجتماع فنلندا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنها تعتقد أن فكرة وجود مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز ستطرح للنقاش مرة أخرى خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في فنلندا في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضافت في مؤتمر صحافي عقب اجتماعاتها مع رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، الذي يزور ألمانيا: "أعتقد أن مسألة تشكيل مهمة أوروبية ستطرح للنقاش مرة أخرى هناك، لأن هذه المناقشات لم تتم بعد في كل مكان، لذا أعتقد أن الرئاسة الفنلندية ستلعب دورا تنسيقيا في هذا الشأن".

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية في هلسنكي في أواخر أغسطس/آب. وتولت فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو/تموز.

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وانضمت بريطانيا الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج لحماية السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا. وقبل ذلك بأسبوعين دعت لندن إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ألمانيا لن تنضم إلى المهمة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وأنها تفضل مهمة أوروبية، ولكنه حذر من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد.