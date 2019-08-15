طعن رجل أمام مقر وزارة الداخلية البريطانية

أصيب رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية في وسط لندن، الخميس، فيما تعتقد الشرطة أنه حادث طعن.

وذكرت وكالة "رويترز" أن رجلاً أصيب بجروح في الوجه وسالت دماء على جبهته وتم اقتياده من أمام وزارة الداخلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بالإرهاب.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن إصابة الرجل خطرة وتهدد حياته بعد طعنه، الخميس، خارج وزارة الداخلية البريطانية في وسط لندن.

وأضافت شرطة المدينة أنه "تم القبض على رجل للاشتباه في تسببه بضرر جسدي خطير ونقل إلى مركز للشرطة".