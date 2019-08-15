طيور تجبر طائرة ركاب روسية على الهبوط.. وتخلف 23 مصاباً

هبطت طائرة ركاب اضطرارياً في حقل خارج أحد مطارات موسكو، ما أسفر عن إصابة 23 شخصاً على الأقل، وفقا لمسؤولين روس.

في التفاصيل، اصطدمت الطائرة، وهي من طراز "إيه 321" وتابعة للخطوط الجوية أورال وعلى متنها 226 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم، بسرب طيور بعد إقلاعها اليوم الخميس من مطار زوكوفسكي بموسكو.

وتعطلت محركات الطائرة بعد التصادم، وقام الطيار بهبوط اضطراري في حقل ذرة على بعد حوالي كيلومتر واحد من المطار.

من جهتها، قالت السلطات الصحية الروسية إن 23 شخصاً، بينهم 5 أطفال، أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.