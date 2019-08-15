مقتل مراهق فلسطيني بنيران إسرائيلية في القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن أفرادا منها أطلقوا النار على مراهق فلسطيني وأردوه قتيلا، كما أصابوا آخر بشكل بالغ بعد الزعم بأنهما طعنا شرطيا أمام نقطة اشتباكات في الحرم القدسي.

وصرح المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، الخميس، بأن الشرطي أصيب بشكل طفيف في حادث الطعن الذي وقع بالبلدة القديمة بالقدس.

وأضاف أن المهاجمين القاصرين تعرضا لإطلاق نار من أفراد الشرطة في موقع الهجوم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حارسا من الوقف الإسلامي يعاني أيضا إصابة نارية ونقل إلى مستشفى.

ووقع حادث الخميس بعد أيام قليلة من اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع مصلين مسلمين في الحرم القدسي.