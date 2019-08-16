الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطنين دهساً جنوب الضفة

أصيب مستوطنان إسرائيليان فيما قال جيش الاحتلال، الجمعة، إنها عملية دهس جنوب الضفة الغربية المحتلة، بينما أطلق النار على سائق السيارة، ما أدى إلى مقتله.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تلقيه معلومات عن إصابة مستوطنيْن في عملية دهس على جانب طريق بالقرب من مستوطنة إلازار القريبة من مدينة بيت لحم، مشيراً إلى أنه يحقق فيها.

وكان صبيان فلسطينيان طعنا شرطياً إسرائيلياً في البلدة القديمة بالقدس، الخميس، لكن الشرطة الإسرائيلية ردت بإطلاق النار.

وأظهر تسجيل فيديو بثه التلفزيون الإسرائيلي وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صبيين يقتربان من ضابط شرطة عند إحدى بوابات البلدة القديمة وكل منهما يشهر سكينا ويطعن الشرطي قبل أن يطلق عليهما زملاؤه عدة أعيرة نارية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أحد الصبيين. وقالت الشرطة إنهما قصر، لكنها لم تكشف عن عمرهما.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، إن المهاجم الثاني نقل إلى مستشفى، مضيفاً أن جروح الضابط غير خطيرة.