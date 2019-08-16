قتلى بانفجار في باكستان بينهم شقيق زعيم طالبان الأفغانية

قتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20، الجمعة، بانفجار استهدف مسجداً جنوب غربي باكستان، بحسب الشرطة، التي أشارت إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

وذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومتراً من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار.

وقال قائد شرطة كويتا، عبد الرزاق تشميا: "نُفذ الانفجار بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام".

كما أفاد مصدران من حركة طالبان بأن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية، هيبة الله أخونزاده، كان بين القتلى.

وقال أحد المصدرين إن حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب حيث ينشط انفصاليون ومتطرفون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال شفقة جانجوا المسؤول في الشرطة لرويترز "قد يرتفع عدد القتلى نظرا لأن إصابات بعض الضحايا بالغة".

وقُتل خمسة أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن وأصيب 27 آخرون في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كويتا في يوليو تموز بعد أسبوع من انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين.