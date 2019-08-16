رشيدة طليب لن تزور الضفة بسبب شروط إسرائيل "الجائرة"

رفضت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، الجمعة، العرض الذي قدّمته لها إسرائيل بالسماح لها بزيارة جدّتها المسنّة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنّ الشروط التي فرضتها إسرائيل على الزيارة "جائرة".

وقالت النائبة الديموقراطية في تغريدة على تويتر "لقد قررت أنّ زيارة جدّتي في ظلّ هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به، أي محاربة العنصرية والجور والظلم".

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في وقت سابق الجمعة، أن إسرائيل ستسمح للنائبة الأميركية رشيدة طليب بزيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن حظرت زيارتها الرسمية، وذلك لالتزام البرلمانية الأميركية بشروط الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه لن يسمح لطليب وعضو الكونغرس إلهان عمر، اللتين تنتميان للحزب الديمقراطي، بالقيام برحلة مزمعة إلى إسرائيل، لكنه قال إذا قدمت طليب طلباً لزيارة أسرتها لأسباب إنسانية فستنظر إسرائيل في ذلك طالما تعهدت بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل.

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تعهد لإسرائيل

وقرر وزير الداخلية أرييه درعي، الجمعة، الموافقة على دخول طليب في زيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاماً.

وكانت عضوة الكونغرس طليب قد بعثت رسالة إلى الوزير درعي ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها.

وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنجليزية التي نشر نصها على الإنترنت: "قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها"، مضيفة: "أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي".

وأبدت طليب وعمر دعمهما لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS) المؤيدة للفلسطينيين. وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل.

موعد الزيارة

وخططت النائبتان لزيارة القدس الشرقية والضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وذكر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، الشهر الماضي، أنه سيتم السماح لهما بالدخول احتراماً للكونغرس الأميركي والعلاقات الأميركية الإسرائيلية.

أصول النائبتين

تعود جذور رشيدة طليب (43 عاماً) المولودة في الولايات المتحدة لقرية بيت عور الفوقا في الضفة الغربية. ولا تزال جدتها وأقارب لها يعيشون هناك.

وقال عمها بسام طليب: "لقد فوجئنا بأنهم منعوا زيارة رشيدة. من الجور والعنصرية أن يمنعوها من زيارة بلدها فلسطين وعائلتها في فلسطين".

وترجع أصول إلهان عمر إلى الصومال التي هاجرت منها وهي طفلة للولايات المتحدة وتمثل الدائرة الخامسة للكونغرس في ولاية مينيسوتا.