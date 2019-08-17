إندونيسيا: مصرع 7 أشخاص في حادث عبارة

قضى 7 أشخاص بينهم طفلان، فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق على متن عبارة كانت تقل عشرات الركاب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية في ساعة مبكرة السبت، وفق الشرطة.

واشتعلت النيران على متن العبارة التي انطلقت من إقليم جنوب شرقي سولاويسي إلى جزيرة في سولاويسي الوسطى، بعيد منتصف الليل.

وقالت الشرطة المحلية في بيان "فجأة خرجت شرارات من المحرك وامتدت النار بسرعة إلى أجزاء أخرى من المركب".

وتعتقد الشرطة أن الحريق نجم عن انفجار خزان المازوت.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة وقت الكارثة.

وبحسب بيان الركاب كانت العبارة تقل 50 شخصاً، لكن فرق الإنقاذ والمتطوعين أنقذوا 61 شخصا، فيما عثر على جثث سبعة أشخاص، بينهم طفلان بعمر سنتين وأربع سنوات.

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وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن أربعة ركاب اعتبروا في عداد المفقودين.

وتتكرر حوادث المراكب في إندونيسيا، الدولة المكونة من 17 ألف جزيرة، يستخدم العديد من أهاليها العبارات والمراكب للتنقل رغم ضعف معايير الأمان.

وغالبا ما يقوم مشغلو العبارات ببيع تذاكر متخطين القدرة الاستيعابية المسموحة.

ولقي أكثر من 160 شخصا حتفهم عندما غرقت عبارة ركاب في إحدى أعمق البحيرات في العالم في جزيرة سومطرة العام الماضي.

وفي العام 2009 قضى أكثر من 300 شخص عندما غرقت عبارة بين جزيرتي سولاويسي وبورنيو.