63 قتيلاً بانفجار ضرب قاعة زفاف في كابول الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي ضرب حفل زفاف في العاصمة كابول إلى 63 قتيلاً و182 مصاباً.

في التفاصيل، وقع انفجار ضخم مساء السبت، خلال حفل زفاف في غرب كابول، بحسب ما أعلنت السلطات ومصدر طبي، غير أن عدداً من شهود العيان أكدوا حينها سقوط الكثير من القتلى في الاعتداء.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي للصحافيين إنه "في الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي (18:10 بتوقيت غرينتش) وقع انفجار في صالة أفراح" في غرب كابول.

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الحصيلة أكبر بكثير

من جهتها أعلنت أقسام الطوارئ في مستشفيات العاصمة الأفغانية أنها استقبلت ما مجموعه 20 جريحاً على الأقل، غير أن الصور التي وزعتها وزارة الداخلية لموقع الانفجار تشي بأن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير، لا سيما وأن الصور أظهرت بوضوح عدداً من الجثث في قاعة لتناول الطعام.

ووقع الانفجار في جناح مخصص للرجال داخل قاعة العرس. وأفاد أحد شهود العيان وكالة "فرانس برس" أنه شاهد طواقم الإسعاف تخلي العديد من الجثث من القاعة. وقال محمد فرهق الذي كان من بين المدعوين لحفل الزفاف "كنت في الجناح المخصّص للنساء حين سمعت دوي انفجار ضخم في الجناح المخصّص للرجال".

وأضاف "الجميع خرجوا يهرولون ويصرخون ويبكون. الدخان ملأ القاعة المخصّصة للرجال وكلّ من فيها تقريباً سقطوا بين قتيل وجريح. مرّت ساعتان على التفجير وما زالت طواقم الإسعاف تخرج جثثاً من الداخل".

وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالباً ما يناهز عدد الضيوف فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الاعتداء. غير أن المتحدث باسم الحكومة فيروز بشاري قال إن "هذا الانفجار هو علامة واضحة على أن الإرهابيين لا يريدون رؤية الأفغان يعبرون عن فرحهم. لن تتمكنوا من إجبارهم على الخضوع من طريق قتلهم".

وسبق أن استهدف متمردو حركة طالبان مراراً حفلات زفاف، كونها تعتبر أهدافاً سهلة بسبب الحد الأدنى من الاحتياطات الأمنية التي تتخذ خلالها.

وأنهى الانفجار أكثر من أسبوع من الهدوء في العاصمة الأفغانية. وقبل عشرة أيام استهدفت حركة طالبان بسيارة ملغومة قوات الأمن الأفغانية في حي مزدحم بالعاصمة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 15 آخرين، وغالبيتهم من النساء والأطفال ومدنيين آخرين.