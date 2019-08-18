الجامعة العربية تهنئ السودان على توقيع الاتفاق

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السودان بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم السبت.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط كان قد كلف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بالمشاركة في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط، الذي كان قد زار السودان يوم 16 يونيو الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالاً بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية.