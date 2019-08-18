باكستان: مقتل زعيم قبلي في انفجار قرب الحدود الأفغانية

قالت الشرطة الباكستانية إن زعيماً قبلياً موالياً للحكومة قتل في انفجار قنبلة زرعت في سيارته شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأعلن الضابط، ميان نصيب جان، أن انفجاراً، الأحد، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في منطقة دير العليا بمقاطعة خيبر باختونخوا. وقال إن القنبلة تم تفجيرها عن بعد على الأرجح.

وأعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت المنطقة الحدودية الجبلية معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة.

وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية، التي نقذتها خلال السنوات الأخيرة، لكن المنطقة لا تزال تشهد هجمات متقطعة.

وفي يوليو/تموز، فجّرت مهاجمة انتحارية شحنتها الناسفة خارج مستشفى في باكستان، بينما كان يتم إحضار جرحى إطلاق نار سابق استهدف الشرطة، في هجوم معقد أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه، وأسفر عن مقتل ما مجموعه 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين.