رئيس وزراء باكستان يُبقي قائد الجيش القوي 3 سنوات أخرى

أبقى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على القائد القوي للجيش في منصبه لثلاث سنوات أخرى، وسط تصاعد التوترات مع الهند بشأن كشمير ونهاية محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في الجارة أفغانستان.

وأرجأ رئيس الوزراء، خان، الاثنين، تقاعد الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي لعب دورا رئيسيا في تسهيل المفاوضات التي اختتمت مؤخرا بين طالبان والولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان منذ 5 أغسطس/آب، عندما غيرت نيودلهي من وضع الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، المنقسم بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا واللتين تطالبان بالأحقية الكاملة فيه.

موضوع يهمك أقدمت أسرة سعودية على عرض نسخة تالفة من سيارة "مازيراتي جي تي 5000" النادرة والتي تسمى أيضا "شاه فارس" أي "شاه إيران"... بالصور.. أسرة سعودية تبيع "شاه إيران" في مزاد بنيويورك إيران

وتأتي خطوة خان في الوقت الذي تخطط فيه المعارضة السياسية لتنظيم مظاهرات بسبب فشله المزعوم في التعامل مع اقتصاد البلاد المتدهور.

وكان باجوا سيستكمل فترة وجوده في منصبه البالغة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني.

مخاوف في كشمير

واستؤنفت الدراسة بمدارس سريناغار كبرى مدن كشمير الهندية، الاثنين، لكن معظم المدارس كانت خاوية بسبب خوف الآباء من تجدد الاضطرابات إثر قرار من الحكومة قبل أسبوعين بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.

وفتحت نحو 190 مدرسة ابتدائية أبوابها في سريناغار في إشارة إلى عودة الأمور إلى طبيعتها في ولاية جامو وكشمير، التي يقطنها غالبية من المسلمين حيث بدأت السلطات تخفيف القيود على التنقل قبل أيام.

وقال آباء إن أبناءهم سيظلون في منازلهم إلى أن تعود شبكات الهاتف المحمول للعمل حتى يستطيعوا التواصل معهم والاطمئنان عليهم.

وبدأت الاحتجاجات بعد قرار من حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بسحب الوضع الخاص لكشمير ودمجها بصورة كاملة مع الهند، على أن يتساوى جميع الهنود في حقوق التملك والمنافسة على الوظائف الحكومية داخل الولاية.

وذكر منتقدون أن القرار أغضب كثيرين من أهل كشمير، ومن شأنه تأجيج تمرد مسلح عمره 30 عاما في المنطقة الواقعة على جبال الهيمالايا، والتي تطالب باكستان أيضا بحق السيادة فيها.

واصطفت قوات مكافحة الشغب المدججة بالبنادق خلف حواجز من الصلب والأسلاك الشائكة لمنع تكرار الاحتجاجات التي وقعت مطلع هذا الأسبوع.