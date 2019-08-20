رئيس وزراء إيطاليا يستقيل بعد انسحاب حزب من الائتلاف

أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعضاء مجلس الشيوخ بأنه تقدم باستقالته، لأن شريكه في الائتلاف اليميني الحاكم، حزب الرابطة بزعامة وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، قرر التخلي عن دعم الحكومة الشعبوية.

وقال كونتي إنه سوف يذهب في وقت لاحق، الثلاثاء، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، لإبلاغه بقراره رسميا.

وبصفته رئيس الدولة، بإمكان ماتاريلا مطالبة كونتي بالبقاء في المنصب ومحاولة إيجاد أغلبية بديلة في البرلمان أو قبول استقالته والنظر فيما إذا كان بإمكان زعيم آخر تشكيل ائتلاف بديل.

وحال الفشل في هذا، بإمكان ماتاريلا حل البرلمان، ما يمهد الطريق إلى انتخابات عامة جديدة بحلول أكتوبر/تشرين أول المقبل.