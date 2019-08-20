روسيا لمنظمة نووية: حادث التجربة الصاروخية لا يخصكم

قالت روسيا، الثلاثاء، لمنظمة دولية تأسست للتحقق من حظر التجارب النووية، إن حادثا وقع أثناء تجربة عسكرية في شمال روسيا هذا الشهر أمر لا يخصها، وإن تقديم بيانات الإشعاع مسألة طوعية تماما.

وكانت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومقرها فيينا، قد أعلنت، الاثنين، أن الاتصال انقطع بموقعي المراقبة الروسيين الأقرب إلى مكان الانفجار الغامض بعد أيام من الحادث وبعد ذلك بوقت قصير انقطع الاتصال عن موقعين آخرين مما أجج شكوكا بأن روسيا تلاعبت بالمواقع.

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية" الثلاثاء، عن حسم قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت... قوى التغيير السودانية تحسم مرشحيها للسيادي وتثير جدلا السودان

وأقرت وكالة "روساتوم" النووية الحكومية في روسيا بمقتل عاملين في المجال النووي في الانفجار الذي وقع يوم 8 أغسطس/آب أثناء اختبار محرك صاروخي قرب البحر الأبيض في أقصى شمال روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الثلاثاء، عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية قوله، إن تسليم بيانات من محطات الإشعاع إلى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة طوعية، وإن حادث 8 أغسطس/آب أمر لا يخص المنظمة بأي حال.