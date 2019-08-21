رئيس الوزراء السوداني المرشح: سنحدد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم

وصل رئيس الوزراء السوداني المرشح، عبد الله حمدوك، الأربعاء، قادماً من إثيوبيا، لتأدية القسم في تمام الساعة التاسعة بالقصر الجمهوري، رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال حمدوك، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيراً إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية.

وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتاً إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيداً عن الإقصاء.

وأدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنتهية صلاحيته اليمين الدستورية لتولي منصبه الجديد رسمياً، رئيساً للمجلس السيادي المُشكّل حديثاً أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

وأدى البرهان اليمين مرتدياً الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري في الخرطوم.

موضوع يهمك أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية، الأربعاء، رئيساً لمجلس السيادة الذي تشكل حديثاً في السودان، وذلك... السودان.. مجلس السيادة يؤدي اليمين الدستورية السودان

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن 9 أعضاء من مجلس السيادة من العسكريين والمدنيين أدوا اليمين أيضاً في القصر الرئاسي، مشيرة إلى أنه بقي عضو واحد سيؤدي اليمين في وقت لاحق.

وأكمل السودان الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، قد أعلن، الثلاثاء، تشكيلة المجلس السيادي.

ويحل مجلس السيادة محل المجلس الانتقالي، الذي كان يرأسه البرهان، وحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير. كما يمثل أعلى سلطة في البلاد، لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

مرشحو الحرية والتغيير

وتسلم المجلس الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي. وجاء ذلك خلال اجتماع عاجل بين الانتقالي والتغيير لإجازة القائمة النهائية للسيادي.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، حسمت قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي.

وقالت مصادر إنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحافي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم.