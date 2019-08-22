اليونان: الناقلة الإيرانية ليست في طريقها إلينا

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتلفزيون "فرانس 24" الخميس إن الناقلة الإيرانية التي تريد الولايات المتحدة احتجازها ليست في طريقها لليونان.



وغادرت الناقلة "أدريان داريا1" التي كانت تسمى من قبل غريس 1، جبل طارق يوم الأحد. وأظهرت بيانات تتبع لحركة الملاحة يوم الثلاثاء إنها تتجه صوب ميناء كالاماتا اليوناني على الساحل الجنوبي لبيلوبونيز على أن تصل يوم الاثنين المقبل.



وقال ميتسوتاكيس في باريس التي يزورها للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "السفينة ليست في طريقها لليونان، ولم نتلقَ طلبا منها للرسو في أي ميناء يوناني".

موضوع يهمك ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن الحرس الثوري يستأجر في الوقت الحالي الناقلة "أدريان داريا" التي أُفرج... بعد الإفراج عنها.. الحرس الثوري يستأجر "أدريان داريا" إيران

واحتجزت سلطات جبل طارق الناقلة بعد أن أوقفتها القوات البريطانية في تموز/يوليو للاشتباه في مخالفتها عقوبات مفروضة على سوريا لكن تم الإفراج عن الناقلة يوم الأحد.



وتريد الولايات المتحدة احتجازها مجدداً لصلتها بالحرس الثوري الإيراني الذي صنفته جماعة إرهابية.



وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع الناقلة من إيصال النفط الذي تحمله إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات الأميركية.



وكان نائب وزير المالية اليوناني صرح الأربعاء أن الناقلة الإيرانية التي أثارت أزمة دبلوماسية بين طهران وواشنطن ولندن، كبيرة جداً بحيث لا يمكنها الرسو في اليونان.

وقال الوزير ميلتياديس فارفيتسيوتيس "هذه ناقلة نفط كبيرة جداً وتزيد حمولتها عن 130 ألف طن.. ولا يمكنها دخول أي مرسى يوناني".

وأضاف أن الحكومة اليونانية "واجهت ضغوطا" من السلطات الأميركية بسبب الناقلة، ولكنه أكد أن أثينا "بعثت رسالة واضحة بأنها لا ترغب في تسهيل نقل النفط إلى سوريا تحت أية ظروف".

وكانت منطقة جبل طارق الخاضعة لبريطانيا، احتجزت الناقلة في الرابع من تموز/يوليو للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين طهران ولندن. ونفت إيران مراراً ارتكاب أية مخالفات.