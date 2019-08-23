مقتل مستوطنة غرب رام الله وجرح فلسطيني قرب غزة

المصدر: غزة (الأراضي الفلسطينية) - فرانس برس، القدس - أسوشيتد برس

أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رسميا مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين غرب رام الله. وإلى ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني ألقى قنابل يدوية على جنود إسرائيليين أثناء محاولته عبور الحدود بين غزة وإسرائيل.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق، إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في انفجار بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية. وفي وقت لاحق، قضت مستوطنة منهم.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يشتبه في أن يكون الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة بالقرب من مستوطنة دوليف شمال غرب القدس بمثابة هجوم فلسطيني.

وذكرت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، المعروفة باسم ماجن دافيد أدوم، أن الجرحى الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 18 و46 سنة، وذلك قبل الإعلان عن وفاة المستوطنة.

وقتل جندي إسرائيلي خارج الخدمة بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر.

إطلاق النار على فلسطيني قرب حدود غزة

وإلى ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني ألقى قنابل يدوية على جنود إسرائيليين أثناء محاولته عبور الحدود بين غزة وإسرائيل، ليل الخميس، ما أدى إلى إصابته بجروح، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة.

وقالت الوزارة إن الفلسطيني نقل إلى المستشفى بعد إصابته.

ويأتي ذلك في سلسلة من الصدامات على طول الحدود قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/سبتمبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني حاول عبور سياج حدودي في شمال القطاع، ونشر الجيش فيديو يظهره وهو يلقي قنابل يدوية على الجنود.

وأوضح الجيش في بيان أن "الجنود توجهوا نحو (المهاجم) وعبروا السياج الأمني وأصابوه"، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن الفلسطيني أصيب بنيران الجنود الإسرائيليين.

التصعيد في غزة والانتخابات الإسرائيلية

ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تجنب تصعيد الوضع في غزة قبل الانتخابات الشهر المقبل.

وتفيد تكهنات أن المسلحين في القطاع المحاصر يأملون في الضغط عليه للحصول على مزيد من التنازلات في إطار اتفاق التهدئة المعمول به في غزة.

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وقال قادة حركة حماس التي تسيطر على القطاع، إن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب هدنة غير رسمية تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة ومسؤولين مصريين في تشرين الثاني/نوفمبر ثم في أيار/مايو، وتنص على تخفيف الحصار على القطاع.

والأسبوع الماضي، أطلق مسلحون من غزة 6 صواريخ باتجاه إسرائيل كان آخرها، الأربعاء. وردا على ذلك أوضح الجيش الإسرائيلي أنه قصف "عددا من الأهداف العسكرية في منشأة بحرية لحماس في شمال قطاع غزة".

وثارت التوترات في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، وأشعلتها الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف.

وخاضت إسرائيل والفلسطينيون في غزة ثلاث حروب منذ 2008.