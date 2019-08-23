إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي لغزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني مساء الخميس قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لغزة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة عن انتشال الفلسطيني الذي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرقي مدينة غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن طواقم الإسعاف "انتشلت إصابة من المنطقة المحاذية للخط الفاصل شرق غزة". وأضافت أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذيه، وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد الشاب قرب السياج الحدودي وأطلقت عليه القوات النار قبل اجتيازه الحدود. كما أطلق الاحتلال النار وقنابل إنارة قرب مستوطنة ناحال عوز للاشتباه بمحاولة تسلل.

ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

ومساء الأربعاء، أطلقت حماس صاروخين باتجاه إسرائيل، ما يرفع إلى عددها إلى ستة خلال أقل من أسبوع، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ورد الجيش على صواريخ حماس معلنا في بيان مقتضب أنه "قصف عددا من المواقع العسكرية لحركة حماس في منشآت بحرية بشمال قطاع غزة" من غير أن يحددها.