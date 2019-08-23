بوتين يتوعد بـ"رد متكافئ" بعد التجربة الصاروخية الأميركية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه أمر الجيش بالتحضير لـ"رد متكافئ" بعد إعلان واشنطن هذا الأسبوع أنها أجرت تجربة صاروخية كانت محظورة في السابق.

وقال بوتين إنه أمر بإجراء تحليل "لمستوى التهديد الذي تسببت به أفعال الولايات المتحدة بالنسبة لبلدنا، واتخاذ التدابير الشاملة للتحضير لرد متكافئ"، ما يعني تحليل الخطر الذي يشكله الاختبار الصاروخي الأميركي الجديد لروسيا، والاستعداد أيضا للرد بالمثل.

موضوع يهمك أعلن وزير الدفاع الأميركي الجديد، مارك إسبر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا،... بعد انتهاء المعاهدة مع روسيا.. أميركا تنشر صواريخ بآسيا أميركا

ووفقا لنص تصريحاته التي نشرت على موقع الكرملين، فقد قال بوتين إن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي، وإن حديث الولايات المتحدة عن نشر صواريخ جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي "يؤثر على مصالحنا الأساسية لقربها من حدود روسيا".

كما أضاف "كما تعلمون لم نرد قط ولا نريد ولن نتورط في سباق تسلح مكلف ومدمر".

موسكو تلين لهجتها!

من جهة أخرى، شدد بوتين خلال جلسة لمجلس الأمن الروسي على أن بلاده ستضمن أمنها بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال بوتين أمام أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لقد كان السبب وراء تطويرنا لأحدث الأنظمة، التي لا مثيل لها حقا في النظم العالمية لأحدث الأسلحة، هو الانسحاب الأميركي أحادي الجانب من أنظمة الدفاع الصاروخي عام 2003".

كما أضاف الرئيس الروسي: "لقد اضطررنا بالطبع لضمان أمن شعبنا وبلدنا. نحن نفعل ذلك الآن وسوف نفعل بالتأكيد في المستقبل".

بالمقابل، أكد بوتين أن موسكو منفتحة على حوار بناء ومتكافئ مع واشنطن لاستعادة الثقة وتعزيز الأمن العالمي.