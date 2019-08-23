تنظيم القاعدة يزعم أن باكستان تحتجز زوجة الظواهري

اتهم تنظيم القاعدة قوات الأمن الباكستانية باحتجاز زوجة زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، وأسرتين أخريين من أسر قتلى التنظيم لمدة قاربت على العام.

وزعمت قيادة تنظيم القاعدة في بيان، الجمعة، أن "القوات الباكستانية"، والتي وصفتها بـ "الخائنة"، وفقا للبيان، احتجزت زوجة الظواهري وآخرين، وذلك أثناء مغادرتهم معقل التنظيم السابق في وزيرستان المتاخمة لأفغانستان منذ نحو عام، هربا من الغارات الجوية المتواصلة.

وقال البيان: "نحن نُحمل حكومة باكستان وجيشها الخائن وسادتهم الأميركيين مسؤولية تلك التصرفات الإجرامية"، وفقا لما ورد في نص البيان.

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ولم يرد تعقيب فوري من قبل باكستان على بيان القاعدة.

وأصبح الظواهري، مصري الجنسية، زعيما للقاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في أبوت آباد في باكستان على يد قوات العمليات الخاصة "نيفي سيلز" التابعة للبحرية الأميركية.