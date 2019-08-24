أردوغان يتّهم رؤساء البلديات المقالين: إرهابيون

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة عن قرار حكومته إقالة ثلاثة رؤساء بلديات موالين للأكراد اتّهمهم بخدمة "إرهابيين"، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، أقيلوا من مناصبهم ليلة الأحد الاثنين بعد أن كانوا انتخبوا في 31 آذار/مارس، وذلك للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

وينتمي الثلاثة إلى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد.

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تظاهرات في ديار بكر

وقد أدى قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة إلى تظاهرات في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية، حيث استخدمت الشرطة هذا الأسبوع خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله في أنقرة "أيا يكن من يضع يده بيد الإرهاب، سنحمي السلطة المعطاة من الشعب ضمن أطر القانون حتى النهاية". وأضاف أنه إذا كان رؤساء البلديات "يخدمون الإرهابيين بدلا من الشعب... فسنقيلهم".

وعيّنت الحكومة رؤساء بلديات بدلا من الرؤساء الموقوفين.

يذكر أن حكومة أردوغان تتهم حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرّدا في تركيا منذ العام 1984.

لكن الحزب ينفي أي ارتباط بحزب العمال.