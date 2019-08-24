ترمب يصل قمة الـ7..والأوروبي يلوح بالرد على رسوم أميركا

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرنسا السبت للمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتس حيث ستناقش الديموقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم الخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى.

وحطت طائرة الرئيس الأميركي ظهر السبت في مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا. ويفترض أن يواصل ترمب رحلته إلى بياريتس على متن طائرة أصغر حجما.

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تلويح أوروبي بالرد على رسوم ترمب

بالتزامن، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن الاتحاد الأوروبي سيرد إذا فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية جديدة على النبيذ الفرنسي رداً على فرض باريس ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي قبيل افتتاح قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا "سأحمي النبيذ الفرنسي بتصميم صادق.. إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً، سيرد الاتحاد الأوروبي على المستوى نفسه"، محذراً في الوقت نفسه بأن الحروب التجارية سوف تؤدي إلى "انكماش" اقتصادي حول العالم.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد خفض التصعيد في الحرب التجارية الحالية.

ملفات شائكة على طاولة القمة

يذكر أن قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى يفتتحون السبت قمة يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولا عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وحرائق الأمازون.

وفرضت حرائق غابة الأمازون الهائلة نفسها في اللحظة الأخيرة كقضية رئيسية على جدول الأعمال في اليوم الأول من القمة، كما يحدث في بعض الأحيان في بعض اللقاءات الدولية.

إلى ذلك، ينتظر آلاف الدبلوماسيين والصحافيين الحاضرين في بياريتس موقف الرئيس الأميركي، من القضايا الخلافية، بدءا ببريكست مروراً بالخلافات التجارية وصولاً إلى الملف النووي الإيراني.

وفي مواجهة هذه القضايا الراهنة الكثيرة، سيحاول المنظمون الفرنسيون الدفع قدما بملفات أخرى مثل مكافحة اللامساواة والتعليم في إفريقيا وحماية المحيطات.