باريس: "عناصر تقارب" بين ترمب وماكرون بشأن إيران

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، كانت لديهما خلال لقائهما الثنائي حول مأدبة غداء استمرت ساعتين، السبت، "عناصر تقارب" بشأن ملفات كبيرة ستُطرح في قمة مجموعة الدول السبع، مثل التجارة وإيران وحرائق الأمازون.

وأشار قصر الإليزيه قبل الافتتاح الرسمي للقمة في بياريتس إلى أن الرئيس الفرنسي عمل خلال مأدبة الغداء هذه على "خلق الظروف اللازمة لإيجاد مستوى جيّد من التقارب داخل مجموعة (السبع) عبر الحصول على توضيحات من دونالد ترمب" بشأن المواضيع الرئيسية.

فيما أكد الرئيس الفرنسي خلال لقاء عمل جمعه، السبت، مع ترمب أن عدم السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية هدف مشترك بين البلدين.

وأتى اللقاء الثنائي بين الرئيسين قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث ستناقش الديمقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم الخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى.

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ترمب يهدد برسوم على نبيذ فرنسا

كما أتى بعد أن لوح ترمب بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي. إذ وجه مساء الجمعة انتقاده لاقتراح فرنسي بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة وهدد من جديد بالرد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض قبل توجهه لحضور قمة مجموعة السبع بفرنسا إنه "ليس معجبا كبيرا بشركات التكنولوجيا ولكن تلك شركات أميركية كبيرة وبصراحة لا أريد أن تقوم فرنسا بفرض ضريبة على شركاتنا. وإذا فعلوا ذلك.. سأفرض ضريبة على نبيذهم بشكل لم يروه مطلقا من قبل".

أما على صعيد الملف الإيراني، فيذكر أن ماكرون كان التقى الجمعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء (إيلنا) عن ظريف قوله، إنه أجرى محادثات "مثمرة" مع الرئيس الفرنسي بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضاف أنه من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وقال ظريف "قدمت لنا فرنسا مقترحات، وقدمنا مقترحات عن كيفية تنفيذ (الاتفاق النووي) والخطوات التي ينبغي للجانبين اتخاذها".