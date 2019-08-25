صحيفة إسرائيلية: مبعوث قطر يؤكد عدم رغبة إسرائيل وحماس بالحرب

أبرزت صحيفة "يديعوت أحرانوت" الإسرائيلية تصريح المبعوث القطري، الذي شارك في جهود التوسط في هدنة بين إسرائيل وحماس على طول الحدود المضطربة لقطاع غزة، حيث جاء فيه أن إسرائيل وحركة حماس لا ترغبان في خوض حرب رغم تزايد وتيرة العنف.

كان المبعوث القطري، محمد العمادي، قد أكد في تصريحات لـ"رويترز"، خلال زيارته لغزة في أعقاب سلسلة من المواجهات الحدودية، أن "الطرفين (إسرائيل وحماس) ملتزمان [بالهدنة] ولا يوجد لديهما نوايا حرب على الإطلاق".

وأضاف العمادي: "إن هناك نقصاً في الأموال والوضع الإنساني سيئ"، موضحاً أنه تم تذليل الأزمة المالية، "وسيتم إزالة شبح الحرب بالكامل".

ولعبت المنحة المالية من قطر إلى غزة، التي يعتبر العمادي عرابها، دوراً رئيسياً في منع نشوب نزاع مسلح بين إسرائيل وحماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أوضح، مؤخراً، أن السلطة الفلسطينية في الماضي نقلت ملايين الدولارات إلى حماس في غزة. وقال إنه من الأفضل أن تكون إسرائيل بمثابة خط أنابيب لهذه الأموال.

كما قال نتنياهو: "إن كل من يعارض قيام دولة فلسطينية يجب أن يؤيد" قرار تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية".