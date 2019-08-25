تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت

تحدثت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، عن غارات إسرائيلية وهمية في أجواء بيروت، وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى تحليق مكثف لطائرات إسرائيلية فوق العاصمة بيروت، فيما أفادت بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل مركز حزب الله الإعلامي، بسبب شظايا نتجت عن انفجار طائرة إسرائيلية مسيرة فجر اليوم.

وكان قد وقع انفجار هزَّ الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر الأحد، نتيجة سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم طائرة أخرى.

وقال مسؤول بحزب الله لوكالة "رويترز" إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.

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من جهته، أكد المسؤول الإعلامي في حزب الله، محمد عفيف في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الحزب لم يسقط أي طائرة"، مشيراً إلى أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضراراً، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية".

ووصف عفيف ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي".

كما أوضح أن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها"، لافتاً إلى أن الحزب سيعلن عن رد قاس عند الخامسة من عصر اليوم الأحد في كلمة الأمين العام للحزب في بلدة العين.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.