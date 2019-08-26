مؤتمر صحافي مشترك لترمب وماكرون في ختام قمة مجموعة الـ7

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيشارك في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه الصحافي اليومي أن المؤتمر سيعقد في بياريتس في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، عقب الجلسة الختامية لمجموعة السبع، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

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وأصر ترمب، الأحد، على أنه كان على وفاق خلال القمة مع زعماء المجموعة الآخرين، والتي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

إلا أن خلافات ظهرت بشأن قضايا تراوحت بين تصاعد الحرب التجارية مع الصين والطموحات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية، ومسألة ما إذا كان يجب إعادة ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة السبع.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "ذا غارديان The Guardian" البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجاراً وقع بين ترمب وزملائه في مجموعة السبع حول فكرة عودة روسيا للمجموعة.

ورفض ترمب فكرة أن تبقى مجموعة السبع اتحاداً للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على عودة روسيا إليها، وسبق لمصدر في الاتحاد الأوروبي أن قال لوكالة "نوفوستي"، إن دعوة روسيا لمجموعة السبع نوقشت من قبل قادة المجموعة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.

بدوره قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا ستدرس عودة بوتين إلى مجموعة السبع في حال عرض عليه ذلك.