ماكرون: قمة ممكنة بين ترمب وروحاني

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران بضرورة وقف تهديد استقرار منطقة الخليج، مشيراً إلى أنه "ساد بعض التوتر في مستهل قمة"الدول السبع" نتيجة الكثير من الأفكار المتضاربة، "لكننا حرصنا على تقديم رسالة وحدة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق بين ترمب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، وأن روحاني أبلغه أنه منفتح على عقد لقاء مع ترمب.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، قال ماكرون إن الاتفاق بين ترمب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحاً "أننا تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتاً إلى "أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترمب والرئيس الإيراني، حسن روحاني بحضوري".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أنه إذا كانت الظروف جيدة... ترمب: إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم أميركا

وأشار إلى "أننا متفقون مع ترمب على ضرورة ألا تحصل إيران مطلقاً على أسلحة نووية"، قائلاً "إنني تحدثت إلى روحاني وأبلغته بأنه إذا التقى ترمب فيمكن التوصل إلى اتفاق".

وأعلن "أننا نسعى لإنهاء التصعيد في أزمة إيران وإيجاد حلول معقولة"، مشيراً إلى أن "روحاني أبلغني أنه منفتح على عقد لقاء مع ترمب".

ولفت الى "أننا نسعى للتوصل لاتفاق مشترك مع واشنطن بشأن الخلافات التجارية".

فيما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم مشيرا إلى أنه إذا كانت الظروف جيدة فسأكون سعيدا بلقاء الرئيس الإيراني.

وأكد الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي أنه لا يريد تغيير النظام في إيران ولكنه يريد ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.