7 قتلى إثر اصطدام طائرة بمروحية بجزيرة مايوركا الإسبانية

أعلنت السلطات في إسبانيا مقتل 7 أشخاص على الأقل في حادث تصادم بين مروحية وطائرة صغيرة في جزيرة مايوركا الأحد.

وبثت الحكومة الإقليمية في جزر البليار الإسبانية، التي تضم مايوركا، تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني قالت فيها إن الحادث وقع في الساعة 1:35 مساء (1135 ت غ)، مشيرة إلى أن اثنين من القتلى من القصر، إضافة إلى ثلاثة بالغين واثنين من السكان المحليين كانوا على متن الطائرة الخفيفة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المروحية كانت تقوم برحلة سياحية. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الخاصة "أوروبا برس" أن أحد ضحايا المروحية إيطالي الجنسية.

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وأضافت السلطات أن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.

كما نقلت عن مسؤولين محليين لم تحدد هويتهم قولهم إن جزءا من حطام الطائرة تناثر في حقل.

وأرسل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتعازيه عبر تويتر لعائلات الضحايا، معربا عن حزنه العميق "للحادث المأساوي".