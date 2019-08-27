بولسونارو يشترط اعتذار ماكرون لقبول تبرعات حرائق الأمازون

أعلن الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، استعداده لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الأمازون، شرط أن "يتراجع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "إهاناته".

وقال بولسونارو لصحافيين: "على السيد ماكرون أولاً أن يتراجع عن الإهانات التي وجهها إلي"، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي أن بولسونارو "كذب" في شأن تعهداته في ملف البيئة.

وأضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لولايات الأمازون: "لقد وصفني أولا بأنني كاذب ثم، بحسب معلوماتي، قال إن سيادتنا على الأمازون هي قضية مطروحة للنقاش".

وتابع: "قبل البحث والقبول بأي شيء من فرنسا.. على (ماكرون) أن يتراجع عما قاله وانطلاقا من ذلك يمكننا أن نتحدث".

موضوع يهمك أعلنت البرازيل، الثلاثاء، رفضها مساعدة مجموعة السبع في إخماد الحرائق التي التهمت أجزاء كبيرة من غابات الأمازون، التي... حرائق الأمازون مستمرة.. والبرازيل ترفض المساعدة العرب و العالم

وكان سجال حاد اندلع بين ماكرو وبولسونارو على خلفية كلام صدر من الرئيس البرازيلي بحق بريجيت ماكرون.

ورفضت البرازيل رفضاً قاطعاً ليل الاثنين المساعدة الطارئة التي عرضتها دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الأمازون، مؤكدةً رغم اتساع نطاق النيران مطلع الأسبوع أن الحرائق "تحت السيطرة".

في سياق متصل، دعا أونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي ماكرون للاهتمام بـ"بلاده ومستعمراته".

وقال ألورنزوني متحدثاً لموقع "جي 1" الإخباري: "نقدّر العرض لكنّ هذه الموارد قد تكون مفيدة أكثر لإعادة تشجير أوروبا".

وجاء ذلك رداً على وعد قطعته مجموعة السبع الاثنين في اليوم الأخير من قمتها في بياريتس بجنوب غربي فرنسا، بتخصيص 20 مليون دولار كإجراء طارئ لإرسال طائرات من أجل إخماد الحرائق الهائلة المشتعلة في غابات الأمازون البرازيلية.