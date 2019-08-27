مصادر لرويترز: حزب الله يحضر لضربة لا تؤدي لحرب مع إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مقربين من حزب الله قولهما، اليوم الثلاثاء، إن الحزب يريد تنفيذ ضربة وصفها بـ"المحسوبة" ضد إسرائيل، بحيث إنها لا تؤدي إلى حرب، كردٍ على الطائرات المسيرة التي ترسلها إسرائيل.

وقال أحد المصادر: "يتم الترتيب الآن لرد فعل مدروس بحيث لا يؤدي ذلك إلى حرب لا يريدها حزب الله ولا إسرائيل".

موضوع يهمك قبل يومين هدد أمين عام حزب الله بالرد على الخرق الإسرائيلي، الذي استهدف الأحد الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، إلا أنها... دون رد.. هذا عدد الضربات التي أوجعت حزب الله العرب و العالم

وأضاف: "التوجه الآن لضربة مدروسة. ولكن كيف تتدحرج الأمور هذا موضوع ثان، فالحروب لا تكون دائماً نتيجة قرارات منطقية".

وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيراً لأمين عام حزب الله وللدولة اللبنانية، معتبرا أن الأخيرة توفر غطاءً لعمل الحزب.

وقال نتنياهو: "أقترح على حسن نصر الله أن يهدأ.. هو يعلم جيداً أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها، أود أن أقول له وللدولة اللبنانية، التي تحتضن المنظمة التي تسعى لتدميرنا، وأقول لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.. كن حذراً في كلامك.. وأكثر حذرا في أفعالك".

وقد كثفت إسرائيل من طلعاتها الجوية فوق المناطق اللبنانية، تزامناً تصاعد التوتر مع حزب الله وإيران.