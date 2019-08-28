جيش لبنان يطلق النار على مسيرتين إسرائيليتين في الجنوب

أكد مصدر أمني أن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في جنوب لبنان.

وأطلق الجيش النار على الطائرتين وفق أوامر رسمية.

وقال مراسل "الحدث" إن الجيش استهدف الطائرتين بنيران خفيفة دون استخدام المدفعية الثقيلة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش أطلق النار على طائرة مسيرة بعد رصدها بالعين المجردة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس التقارير المتصلة بالواقعة.

وقبيل فجر الأحد الماضي، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية لبيروت، إضافة إلى انفجار طائرة مسيرة ثانية مفخخة قرب الأرض.

وذكر مسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل المركز بعد إصابتهم بشظايا.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب لاحق، الأحد، أن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله خلال الليل يمثل تطوراً خطيراً جداً.

وتوعَّد الجيش الإسرائيلي برد مفتوح زمنياً على هجوم المسيرتين، وكذلك على القصف الإسرائيلي قرب دمشق، ليل السبت، ما أسفر عن سقوط قتيلين من حزب الله.

وتعهد نصر الله، متحدثا إلى جمهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بأن حزب الله سيفعل ما بوسعه لإجهاض الهجمات بالطائرات المسيرة، التي اعتبرها استباحة كاملة للأمن اللبناني.

وحذر من أن مناطق شمال إسرائيل لن تكون آمنة، وشدد على أن حزب الله سيعمل على إسقاط أي مسيرة إسرائيلية تخرق أجواء لبنان.