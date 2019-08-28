موسكو وأنقرة تبحثان حصول تركيا على مقاتلات روسية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، أن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية أن تزود موسكو أنقرة بطائرات سوخوي 57، وسوخوي 35، العسكرية الروسية الصنع.

ونقلت الوكالة عن ديمتري شوجاييف، رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني، قوله: "تم إبداء اهتمام كبير، ومن السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات بشأن عقود إذ لا يوجد طلب بعد ويتعين إجراء مشاورات".

وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن مسؤول روسي بارز أن بلاده مستعدة لبيع طائرات مقاتلة إلى تركيا، بعد أن استبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامجها لمقاتلات "إف -35".

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وأوضح سيرغي شيمزوف، رئيس شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، في بيان، أن موسكو ستكون على استعداد لبيع طائراتها المقاتلة من طراز "سوخوي 35" لتركيا إذا أعربت أنقرة عن "اهتمامها بشرائها".

وفي وقت سابق خلال الشهر الحالي، استبعدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تركيا من برنامج "إف-35" لقيامها بشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وأكدت الولايات المتحدة أن المنظومات الروسية ستضعف برنامج المقاتلات الأميركي.

وجاء الموقف الأميركي بعد بدء تركيا بالفعل في استلام مكونات "إس-400" متحدية واشنطن.