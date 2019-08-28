انفجاران بغزة يطيحان بالوساطة.. ومقتل 3 فلسطينيين

في الوقت الذي كان من المفترض أن تستأنف مصر محادثات مع وفد من حماس وصل أمس القاهرة، من أجل هدنة بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، هز انفجاران قطاع غزة. وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش بالقطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة عدة فلسطينيين آخرين، مشيرة إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، إن قوات الأمن تحرز تقدما في تعقبها للمسؤولين عن الانفجارين، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف "إن الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب".

إلى ذلك، قال شهود عيان، إن الانفجار الأول دمر آلية لدى مرورها بنقطة تفتيش أمنية وعليها شخصان. وقتل شرطيان وأصيب فلسطيني ثالث. ولم يتضح بعد ما إذا كان الراكبان بين الضحايا.

موضوع يهمك تتحدث أنباء عن وضع رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، قيد الإقامة الجبرية، مع شقيقيه، دون أن تتأكد تلك... بشار الأسد يضع يده على شركات ابن خاله رامي مخلوف! سوريا

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني، الذي وقع بعد أقل من ساعة تقريبا، أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص عند نقطة تفتيش بمنطقة أخرى في مدينة غزة. وأضاف بيان لداخلية حماس أن أجهزتها تقوم بفحص طبيعة الانفجارات وأسبابها.

من جانبه، نفى جيش الاحتلال قيامه باستهدافات في القطاع، بعد قيامها في وقت سابق بقصف موقعين لحماس قرب بلدة بيت لاهيا شمال غزة بعدد من الصواريخ ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه بلدة سديروت الحدودية.

مصر تهدد حماس

وكانت مصادر مصرية قد أفادت، الثلاثاء، بأن مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران، وطالبت حماس بإقرار خطي بالالتزام باتفاقيات التهدئة.

وأضافت المصادر المصرية أن القاهرة تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى إجراءات جديدة برعاية مصر لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.

كما طالبت مصر إسرائيل بالالتزام بمبادراتها للتهدئة، بحسب المصادر التي أكدت أن مصر تعمل على هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس.