ميركل تؤكد على أهمية حل الدولتين قبل محادثات مع عباس

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام فلسطينيين وإسرائيليين أن ألمانيا مازالت تؤمن بحل الدولتين، وبأنه السبيل الوحيد "ليعيش الشعبان في سلام وأمن".

وشددت ميركل على دعمها لحل الدولتين قبيل مباحثات اليوم الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المستشارية في برلين.

وقال عباس "نقدر جهود المستشارة ميركل في إقامة تعاون متعدد الأطراف بعيدا عن الحلول الأحادية لخلق استقرار وسلام في العالم."

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وشدد على أهمية دور ألمانيا في الشرق الأوسط كما شكر البلاد على دعمها المالي لأجهزة الصحة والتعليم الفلسطينية وتعزيز المجتمع المدني.

ألمانيا واحدة من أكبر المتبرعين للفلسطينيين إذ منحتهم نحو 110 مليون يورو (121.8 مليون دولار) في 2018.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئيس محمود عباس قوله إن حل الدولتين الذي نؤمن به ومستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات على أساسه.