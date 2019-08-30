صنعاء.. ميليشيات الحوثي تصادر مساعدات النازحين

صادرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين اليمنيين، وذلك بهدف توزيعها لعناصر موالية لها، وبيعها لأصحاب المحلات التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين داخل مخازن تتبع قيادات حوثية بهدف بيعها لأصحاب المحلات التجارية، دون أدنى مسؤولية تجاه المواطنين.

موضوع يهمك أقدمت ميليشيات الحوثي على إتلاف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بينما يعاني الكثير من سكان البلد الفقير من... صنعاء.. جرافات حوثية تتلف مساعدات غذائية أممية اليمن

واتهم مواطنون في العاصمة صنعاء، قيادات حوثية بنهب المساعدات الغذائية، وبيعها لأصحاب المحلات التجارية أو توزيعها لعناصر موالية لها في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين أوضاعا قاسية وظروفا اقتصادية صعبة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد اتهم ميليشيات الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية، وقال في تقرير سابق له إن الميليشيات الحوثية "تنهب المساعدات من أفواه الجائعين".

ويعاني المواطنون في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، من أوضاع قاسية وظروف اقتصادية صعبة، في ظل انعدام فرص العمل وانقطاع الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن منذ الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.