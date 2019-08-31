إمام أوغلو من ديار بكر ينتقد أردوغان ويطالب بالوقوف ضد "ظلمه"

هاجم أكرم إمام أوغلو عمدة مدينة اسطنبول التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، بطريقة عنيفة وذلك على خلفية إقالة رؤساء البلديات الثلاثة في جنوب شرق تركيا، من مناصبهم قبل فترة، بتهمة دعم الإرهاب.

وفي تعليق حاد لرئيس بلدية اسطنبول، الذي وصل اليوم السبت إلى مدينة ديار بكر: "يجب علينا الوقوف ضد الظلم، وعدم الشرعية بغض النظر عن الطرف المتضرر".

Bu ülkenin her yerini, her bir yurttaşını çok seviyorum. Huzuru tesis ettiğimiz her yerde bu ülke için birlikte birçok şeyi başarabiliriz. Diyarbakır kadim bir şehir, tüm dünyaya bu medeniyetler şehrini hep beraber anlatabiliriz. pic.twitter.com/dodbbZ1phO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 31, 2019

وألتقى إمام أوغلو برؤساء البلديات الثلاثة المقالين في مدينة ديار بكر، ونشر صورا معهم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأقالت وزارة الداخلية التركية ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم، واعتقلت أكثر من 400 شخص يُشتبه في أن لهم صلات بمسلحين، في تحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في منطقة جنوب شرق تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذر قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/آذار من إقالة مسؤولين منتخبين إذا ثبت أن لهم علاقات بالمسلحين.

اتهامات بالإرهاب

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

وقالت "من أجل سلامة التحقيق، أُقيلوا مؤقتا من مناصبهم كإجراء احترازي". وكانت الوزارة تشير إلى سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر وأحمد تورك رئيس بلدية ماردين وبديعة أوزغوكجه ارتان رئيسة بلدية فان.

وأظهرت لقطات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الشرطة وهي تغلق مقر رئاسة البلدية في ديار بكر بالحواجز المعدنية وتنشر أفرادا من وحدة مكافحة الشغب ومركبات مزودة بمدافع المياه خارجه.