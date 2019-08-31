تحديد مطلع 2021 لبدء محاكمة المتهمين في اعتداءات 9/11

تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، في يناير 2021 في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، على ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة.

وحدد القاضي المكلف بالملف، الكولونيل، شاين كوهن، تاريخ 11 يناير 2021، موعداً لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة بمحاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وورد التاريخ في مذكرة من حوالي 10 صفحات تحدد الجدول الزمني للإجراءات التمهيديّة السابقة للمحاكمة، وتمهل فريق الدفاع حتى بدء الجلسة الأولى لتأمين الوثائق والمواد التي يحتاج إليها.

ولم يؤكد أي من البنتاغون ومحامي الدفاع والادّعاء هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

ووجهت التهمة رسمياً قبل 10 سنوات إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ حوالي 15 عاماً في قاعدة عوانتانامو في أقصى جنوب شرقي كوبا، لكن الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.

ومن الصعوبات التي تعيق تقدم الإجراءات أن المعتقلين مروا عبر السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" CIA في خارج البلاد، حيث خضع بعضهم لـ"وسائل استجواب مشددة"، في تعبير يعني التعذيب، واستخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام بحقهم.

وهذا ما ينطبق خصوصاً على خالد شيخ محمد (54 عاماً) الذي اعتقل في باكستان عام 2003 وخضع لجلسات كثيرة من الإيهام بالغرق قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.

وبحسب البنتاغون، فهو اعترف بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.