قتيل و9 جرحى في حادث طعن قرب ليون بوسط فرنسا

قتل رجلان، أحدهما مسلح بسكين والآخر بسيخ للشوي، شخصاً وأصابا 9 آخرين بعد ظهر السبت في فيلوربان، قرب ليون وسط شرق فرنسا، كما أفادت مصادر في الشرطة. فيما أفاد مراسل "العربية" أن المهاجم هو طالب لجوء أفغاني عمره 33 عاماً.

وأكدت الشرطة الفرنسية القبض على أحد المهاجمين، ولا تزال تبحث عن الشخص الآخر فيما حضر نحو 50 من رجال الإطفاء في مكان الحادث.

وقعت الحادثة حوالي الساعة 16:30 (14:30 ت غ) قرب محطة المترو في فيلوربان، البلدة المحاذية لمدينة ليون.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس جثة وضعت داخل كيس مخصص لذلك نقلت إلى سيارة إسعاف وسط آثار دماء على الأرض بالقرب من محطة المترو حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا كبيرا.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات القضائية على الفور كما لم تتم معرفة دوافع المهاجمين.

في أيار/مايو الماضي، أدى هجوم بواسطة طرد مفخخ أمام مخبز في وسط ليون الى إصابة 14 شخصا بجروح طفيفة.

وتبين أن منفذ الاعتداء جزائري (24 عاما) وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام وتوجيه الاتهام إليه لـ"مبايعته" تنظيم داعش، وفقا لاعترافاته.