وفاة فلسطيني أصيب بنيران إسرائيلية على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن شاباً فلسطينياً توفي متأثراً بإصابته بنيران إسرائيلية الجمعة في احتجاجات على حدود غزة.

وقالت الوزارة السبت إن بدر أبو موسى (25 عاماً) كان يعالج في مستشفى في جنوب قطاع غزة بعد أن أصابته رصاصة في رأسه.

وكان أبو موسى من بين 6000 فلسطيني شاركوا في الاحتجاجات الأسبوعية (مسيرات العودة) على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وقالت الوزارة إن 42 متظاهراً أصيبوا بالذخيرة الحية. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديًا أصيب بجروح طفيفة وتضررت سيارة تابعة للجيش أثناء إلقاء المتظاهرين قنابل يدوية على السياج الحدودي، وفق رواية الاحتلال.

وبدأت "مسيرات العودة" العام الماضي بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً على القطاع.