الصين تعلّق زيارات السفن الحربية الأميركية لهونغ كونغ

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنها علقت مراجعة الطلبات المقدمة من سفن وطائرات الجيش الأميركي لزيارة هونغ كونغ، رداً على تشريع أقره النواب الأميركيون دعماً للمحتجين في المدينة الخاضعة لحكم بكين.

وفرضت الحكومة الصينية عقوبات أيضاً على منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، متهمة إياها بدعم الأنشطة المتطرفة العنيفة في هونغ كونغ، حسبما قالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية مقتضبة في بكين.

كانت الصين قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" إذا واصلت الولايات المتحدة التدخل في هونغ كونغ.

يذكر أن التظاهرات المؤيدة للديموقراطية تهزّ منذ 6 أشهر هونغ كونغ، المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأعلن مئات الموظفين في مجال الإعلان بهونغ كونغ الإضراب عن العمل هذا الأسبوع لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

احتشد الموظفون، الذين لن يذهبوا إلى وظائفهم هذا الأسبوع، في ساحة عامة بالحي التجاري المركزي اليوم الاثنين.

ورفع بعضهم لافتات تحمل شعارات الاحتجاجات، وجلسوا على الأرض يستمعون لمتحدثين.

وشهدت هونغ كونغ احتجاجات على مدار 6 أشهر تطالب بمزيد من الديمقراطية، والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل خلال اشتباكات مع المتظاهرين مساء أمس الأحد.