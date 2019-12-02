تركيا تتجه لإنهاء صفقة صواريخ روسية جديدة قريباً

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، أن مسؤولا في الرئاسة التركية قال إن موعد شراء المزيد من أنظمة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا مسألة فنية فقط وإن الاتفاق سيتم قريباً.

كان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت"، وهي شركة روسية لتصدير الأسلحة تابعة للدولة، قد قال الشهر الماضي إن موسكو تأمل في إبرام اتفاق لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة إس-400 في النصف الأول من العام القادم.

ومثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، التي علقت مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج طائرات إف-35 المقاتلة بعد أن كانت فيه بلدا مشتريا ومنتجا عقابا لها على شراء منظومة إس-400 في وقت سابق من العام الحالي.

موضوع يهمك قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، إسحق جهانجيري، إن "الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة... نائب الرئيس الإيراني يقر: نمر بأصعب الأوضاع منذ 40 عاما إيران

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في الشؤون الأمنية والخارجية بالرئاسة التركية قوله: "موعد شراء مجموعة ثانية من أنظمة إس-400 مسألة فنية فحسب. أعتقد أنه سيتم قريبا".

كان ألكسندر ميخييف، رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" قال للوكالة الروسية في 26 نوفمبر إن موسكو وأنقرة تبحثان بجدية استغلال أنقرة بنداً اختيارياً في العقد الأصلي يقضي بأن تتسلم المزيد من أنظمة إس-400، وإن المحادثات تتركز على الأمور المالية.