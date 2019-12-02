مخاوف على صحة زعيم حزب تركي معارض في السجن

قالت محامية للزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، صلاح الدين دمرداش، الاثنين، إنه فقد وعيه بعد شعوره بألم في الصدر الأسبوع الماضي لكنه لم يُنقل من السجن إلى مستشفى.

ودمرداش، أحد أشهر السياسيين في تركيا، مسجون منذ أكثر من 3 سنوات، حيث يتعرض لعدة دعاوى قضائية تشمل اتهامات تتعلق بالإرهاب. ويواجه السجن لمدة 142 عاما إذا أدين في القضية الرئيسية.

ودعا حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، وزارة العدل إلى إصدار بيان بشأن حالته الصحية، مؤكدا أن عدم نقله للمستشفى مسألة غير مقبولة.

وقالت شقيقته ومحاميته، إيجول دمرداش، على تويتر إن دمرداش (46 عاما) ظل فاقدا للوعي لفترة طويلة بعد أن أغمي عليه صباح يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد شعوره بألم في الصدر وصعوبة في التنفس.

وأضافت أنه تم إجراء رسم قلب لدمرداش، لكن طبيب السجن طلب نقله إلى المستشفى لفحصه من قبل أطباء أمراض القلب والأعصاب والجهاز الهضمي.

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وفي سبتمبر/أيلول فتح ممثلو الادعاء في أنقرة تحقيقا جديدا بشأن دمرداش وطلبوا احتجازه بعد أن ألغت محكمة مذكرة اعتقاله في القضية الرئيسية.

وتتهم أنقرة، حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمردا مسلحا ضد أنقرة منذ عدة عقود، وهو ما ينفيه حزب الشعوب.