ردا على تركيا.. الناتو يتعهد بحماية بولندا ودول البلطيق

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت، الثلاثاء، إن الحلف لا يعتبر روسيا عدواً، لكنه سيرد على أي اعتداء قد تشنه على بولندا أو دول البلطيق.

وجاء موقفه بعدما هددت تركيا بعرقلة خطط دفاعية جديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية بولندا ودول البلطيق من اعتداء روسي مفترض، ما لم تصنف القوى الغربية منظمة كردية أنها إرهابية.

وأكد ستولتنبرغ لصحيفة "ريجبوسبوليتا" البولندية "بوجود قوات الحلف في بولندا ودول البلطيق، نوجه رسالة قوية لروسيا: إذا حصل أي اعتداء على بولندا أو أي من دول البلطيق، فالحلف بكامله سيرد".

ويعقد الحلف، الثلاثاء، قمة في لندن على وقع خلافات عديدة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن روسيا منفتحة على التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع افتتاح قمة الحلف الغربي التي تستمر يومين في لندن.

وأضاف الأمين العام: "لا ننظر إلى روسيا (كعدو)"، لكن "يجب أن نكون واثقين بأنه لا احتمال لتكرار ما رأيناه في أوكرانيا، أي غزو روسيا المسلح لجارتها، في دول أخرى من حلف شمال الأطلسي".

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تعرقل تركيا أي خطة للدفاع عن دول البلطيق إذا لم تمنح الدول الأعضاء دعماً لأنقرة في معركتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

ويبدو أن قمة حلف شمال الأطلسي، التي تأتي في الذكرى السبعين لتأسيسه، ستشهد توتراً مع تركيا بسبب خلافها مع حلفائها حول حيازتها منظومة دفاع جوية روسية وعمليتها العسكرية في شمال سوريا.