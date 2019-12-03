سمير الخطيب يشكل حكومة لبنان.. واستشارات الخميس والجمعة

خرق إيجابي تحقّق في الملف الحكومي في لبنان بصعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان الرئيس سعد الحريري دعمه له بعد أن كان قدّم استقالته منذ أكثر من شهر استجابة لمطالب الحراك الشعبي القائم من 17 أكتوبر.

وأعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" الأسبوعي أنه "منذ أكثر من أسبوعين تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمه الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني، ويتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعا الغالب الكفاءة والاختصاص". وقال "نحن لا نعرقل بل نسهل حتى إلغاء الذات لتشكيل حكومة وإنقاذ البلاد"، قائلا: "نأمل خيراً بأن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة".

الاتّجاه لتكليف الخطيب

وأوضح النائب عن "تيار المستقبل" هادي حبيش لـ"العربية.نت" أن الاتصالات الحكومية تسير في اتّجاه تكليف المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة العتيدة، والاجتماعات متواصلة، لكن الحذر مطلوب". وقال: "منذ طرح اسم الخطيب أعلن الرئيس الحريري أن لا مانع من ترشيحه".

وعقد الرئيس سعد الحريري في دارته في بيت الوسط، اجتماعاً مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي كان التقى ظهراً رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ورداً على سؤال حول مشاركة الحزب الاشتراكي في الحكومة، قال جنبلاط إثر لقائه الرئيس بري "الحزب كحزب كلا، لكن نسمّي لأنه معروف أن حصتنا ستكون من حصة الدروز وسنسمّي من الكفاءات الدرزية ونعطي لائحة وبعدها يختارها، إما سعد الحريري أو سمير الخطيب أو لا أعرف من".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون أكد أمام زوّاره في قصر بعبدا اليوم أن "الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية".

اجتماع حاسم

ويتوقّع أن يلتقي الرئيس الحريري في الساعات المقبلة المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، حسين الخليل والمعاون السياسي للرئيس بري، وزير المال علي حسن خليل.

وتشير المعلومات المتداولة في بيروت إلى أن هذا الاجتماع سيكون حاسماً لجهة إعلان التوافق رسمياً على اسم المهندس سمير الخطيب وشكل الحكومة المقبلة.

وأكد النائب هادي حبيش "أن أي كلام إيجابي (في إشارة إلى كلام الوزير جبران باسيل) يساعد على حلّ الأزمة"، وأوضح "أن المشاورات داخلية بامتياز ولا رسائل خارجية في هذا الاتّجاه لتشكيل الحكومة".

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تقدّم المشاورات

من جهتها، أكدت مصادر وزارية مقرّبة من قصر بعبدا لـ"العربية.نت" أن هناك تقدّماً في المشاورات الحكومية، والمهندس سمير الخطيب يُجري اتصالات لتدوير زوايا بعض المطالب لقوى سياسية".

حكومة من 24 وزيراً

وأوضحت "أن الحكومة ستكون تكنوسياسية تتراوح بين 18 و24 وزيراً، 4 أو 6 منهم سياسيون من دون حقائب (وزراء دولة)". وأعلنت المصادر الوزارية المقرّبة من قصر بعبدا "أن الاستشارات النيابية ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين".

وتأتي هذه التطورات الحكومية على وقع استمرار الحراك الشعبي بين مختلف المناطق اللبنانية لليوم الثامن والأربعين على التوالي.